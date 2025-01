Jorginho admite vontade de voltar ao Brasil, mas se esquiva sobre Flamengo

Volante já negocia com o Rubro-Negro, porém, partes esbarram em questão financeira; Jogador tem contrato com Arsenal até junho de 2025 / Crédito: Jogada 10

Alvo do Flamengo para esta janela de transferências, o volante Jorginho falou pela primeira vez sobre a possibilidade deixar o Arsenal. O jogador abriu as portas para jogar no Brasil, mas disse que está focado nos jogos que terá a seguir. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2025 e já pode assinar contrato com outro clube. “Provavelmente sim [jogará o mata-mata da Champions com o Arsenal]. Meu contrato é até junho e meu objetivo gora é pensar no próximo jogo, que é daqui três dias. Não tem muita coisa para ficar pensando. As coisas acontecem muito rápido no futebol, podem se de um dia para o outro. Mas minha cabeça está no próximo jogo. O futebol é uma caixinha de surpresas, como todos sabemos. Mas o meu objetivo é pensar no próximo jogo”, disse o jogador à TNT Sports.

É uma possibilidade sim, no futuro [jogar no Brasil]. Eu nunca joguei profissionalmente no Brasil, então, seria uma experiência incrível para mim. Essa porta está aberta, obviamente. Manter todas as portas abertas e ir com calma para poder decidir o que fazer no futuro", disse.

Impasse entre Flamengo e Jorginho Flamengo e Jorginho, do Arsenal, esfriaram a negociação nos últimos dias. O jogador e clube ainda não entraram em acordo financeiro. O volante, aliás, fez uma pedida muito elevada pela diretoria rubro-negra, o que dificulta a contratação do jogador. As negociações, portanto, seguem en andamento para um desfecho positivo, já que as duas partes têm interesse. A informação é do “ge”. Carreira consolidada O volante, aliás, tem uma carreira consolidada na Europa. O volante começou no Hellas Verona, da Itália, se destacou no Napoli até chegar ao Chelsea. Lá, ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo clube inglês e da Euro pela Itália (ele é naturalizado italiano) em 2021. No mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da temporada pela UEFA e ficou em terceiro na votação para Bola de Ouro.