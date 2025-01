Jogador ex-Chelsea entra para elite do exército francês

Ex-jogador do Chelsea, Florent Malouda, de 44 anos, teve sucesso ao ingressar na carreira militar. Isso porque ele passou a fazer parte da Legião Estrangeira do Exército Francês. Tal grupo representa a equipe de elite das Forças Armadas do país.

É também a unidade que mais recebe homenagens na Legião. Além disso, é perita em conflitos que ocorrem em florestas equatoriais. O vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012 revelou a conquista por meio das redes sociais. Assim, ele relatou que passa a integrar a reserva de civis do Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeiro, que foi criado em 1920 e sediado em Kourou, município da Guiana Francesa. A Legião Estrangeira do Exército Francês, aliás, teve sua expansão a partir de 1831 para possibilitar o alistamento de pessoas oriundas de territórios colonizados pela França.