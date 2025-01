Fluminense ficará na Carolina do Sul no Mundial de Clubes

Base do clube será na University of South Carolina, em Colúmbia; complexo conta com estrutura completa e recebeu o Liverpool ano passado

Após visita a sete possíveis bases disponibilizadas pela FIFA, representantes do Fluminense elegeram o local com base em critérios técnicos e logísticos. O complexo se destaca pela privacidade e por atender a todas as necessidades da comissão técnica.

O Fluminense já sabe onde ficará sua base durante a preparação e disputa para a Copa do Mundo de Clubes 2025. Nesta quinta-feira (23), a Fifa confirmou que o Flu utilizará as instalações da University of South Carolina, em Colúmbia, na Carolina do Sul. O local foi o mesmo utilizado pelo Liverpool (ING) durante sua última pré-temporada, aliás.

O centro de treinamento atende exclusivamente ao futebol e conta com uma estrutura completa: academia, quatro vestiários, sala de fisioterapia, auditório, área de convivência e estrutura de apoio em um local compacto. Além disso, é integrado ao campo de treino e não tem a necessidade de grandes deslocamentos.

A escolha do local privilegiou, além da privacidade e do conforto, deslocamentos mais curtos, facilitando a logística da delegação para as cidades onde vai atuar na primeira fase, com voos curtos a Nova York e Miami. A universidade fica a menos de dez minutos do hotel onde a equipe vai ficar hospedada e a 18 minutos do aeroporto.

Mundial é logo ali

Classificado para o Mundial como campeão da Libertadores 2023, o Fluminense é, então, o cabeça de chave do Grupo F, estreando na competição no dia 17 de junho, às 12h no horário local (13h de Brasília), contra o Borussia Dortmund (ALE) no MetLife Stadium, em Nova York.