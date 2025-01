Flamengo adia assinatura do termo final de acordo por terreno do estádio

Nova diretoria do clube contrata estudo para analisar viabilidade da obra do estádio e quer entender cenário para seguir com projeto

A nova diretoria do Flamengo pediu o adiamento da assinatura do termo final do acordo pela compra do terreno do Gasômetro, onde ficará o estádio do clube. Isto aconteceu porque o presidente do clube, Bap, contratou um estudo sobre a viabilidade da obra e quer entender o cenário antes de seguir com o projeto de construção da arena.

O Flamengo o arrematou o terreno do Gasômetro em leilão em julho, pagando R$ 138,2 milhões e mais R$ 7,8 milhões após perícia. No entanto, a Caixa Econômica Federal não concordou com a quantia e entrou na Justiça. A partir disso, aconteceu uma mediação envolvendo a Prefeitura do Rio, a Advocacia-Geral da União (AGU), o Flamengo e a Caixa. No fim, o Rubro-Negro se comprometeu a pagar uma complementação de R$ 23 milhões, de forma parcelada, pelos próximos cinco anos.