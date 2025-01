Em treino aberto do Atlético, Cuca repete time titular que enfrentou o Cruzeiro

O elenco principal do Atlético segue sua rotina de treinamentos nos Estados Unidos, em sua pré-temporada. Nesta quinta-feira (23), o Galo abriu o CT do Orlando City para a imprensa, onde foi possível observar as ideias do técnico Cuca para a equipe. Ele repetiu a escalação do time titular que entrou em campo contra o Cruzeiro, no último sábado.

A atividade, aliás, foi marcada também por trabalhos com bola parada ofensiva e defensiva, além de saída rápida, transição e recomposição em velocidade.