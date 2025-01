Dorival Júnior conversa com Seleção Sub-20 e manda recado: ‘Estaremos na torcida’

Treinador da Seleção Brasileira participou de um encontro virtual com os atletas na véspera da estreia do Sul-Americano da categoria

Na véspera da estreia no Sul-Americano, os jogadores da Seleção Sub-20 tiveram um encontro especial. De forma virtual, Dorival Júnior, treinador da seleção principal, conversou com os jogadores, que já estão concentrados na Venezuela.

O encontro durou cerca de 20 minutos e reuniu toda a comitiva do Brasil. Dorival transmitiu palavras de confiança para a estreia no torneio e reforçou o talento de cada jogador convocado para jogar com a camisa da amarelinha.