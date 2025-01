David Luiz é apresentado à torcida do Fortaleza

Torcedores puderam recepcionar o novo zagueiro do Laion no intervalo da partida contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste

O zagueiro David Luiz teve seu primeiro contato com a torcida do Fortaleza nesta quinta-feira (23). Afinal, o Laion aproveitou o confronto na estreia da Copa do Nordeste, contra o Moto Club, para fazer a apresetação do novo reforço aos torcedores.

No intervalo da partida, o atleta entrou no gramado do Estádio Presidente Vargas e saudou o público presente. Com muita festa, teve coro de “acabou o caô, David Luiz chegou!”. O defensor de 37 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.