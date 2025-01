Corinthians prepara retorno de Rodrigo Garro: ‘Falta pouco’

O Corinthians convive com a expectativa de ter Garro o mais breve possível. O jogador vem se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito e ainda no atuou em 2025. Após o jogo contra o Água Santa , a comissão técnica do Timão falou que espera contar com o camisa 10 nos próximos jogos, mas ainda não definiu uma data.

O meia vinha se queixando de dores no local desde o ano passado e, durante as férias, realizou procedimentos não cirúrgicos para tentar acelerar a recuperação. Nesta semana, o camisa 10 começou a treinar no gramado, mas ainda em atividades de menor impacto. A expectativa é que ele volte a trabalhar com o restante do elenco em breve.

Contudo, é praticamente certo que ele não estará em campo neste domingo (26/01), contra o São Paulo, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians evita pular etapas e quer seu camisa 10 pronto para atuar no dia 19 de fevereiro, data da estreia na Conmebol Libertadores, contra o Universidad Central, da Venezuela.

