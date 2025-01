Chelsea prepara oferta de mais de R$ 430 milhões para tirar Garnacho do United

Blues estão dispostos a abrir o cofre para contratar o jovem argentino, de apenas 20 anos, ganhador do prêmio Puskas em 2024

O Chelsea está disposto a pagar uma fortuna para contratar o jovem Alejandro Garnacho, uma das joias do rival Manchester United, de apenas 20 anos. O clube londrino sabe que a negociação é complicada, uma vez que se trata de uma transação envolvendo altas cifras e duas equipes grandes da Inglaterra.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, os Blues já conversam com o United e devem apresentar uma proposta concreta em breve. Os Red Devils, por sua vez, querem no mínimo 70 milhões de euros (mais de R$ 430 milhões).