Cássio reage a críticas e se manifesta nas redes sociais

Torcida diz que gol do Athletic aconteceu também por uma falha do goleiro, algo que o incomodou

O Cruzeiro perdeu a primeira partida da temporada, por 1 a 0, diante do Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Após a derrota no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o técnico Fernando Diniz e o goleiro Cássio foram alvo de críticas. O arqueiro, no entanto, reagiu.

Em uma postagem nos stories do Instagram, Cássio mandou uma indireta: “Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada.”