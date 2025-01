Carbonero enaltece chance no Internacional: ‘Acredito que seja um lindo desafio’

Inicialmente atacante colombiano vai defender o Colorado por empréstimo de uma temporada junto ao Racing, da Argentina / Crédito: Jogada 10

O Inter anunciou oficialmente a contratação do atacante Johan Carbonero na última quarta-feira (22). A confirmação da chegada ocorreu horas antes da estreia oficial do Colorado na temporada, no empate com o Guarany de Bagé. Em um primeiro momento, o colombiano vai defender a equipe gaúcha por uma temporada, pois acertou um empréstimo junto ao Racing, da Argentina. Em suas primeiras palavras como jogador do Colorado, ele enalteceu a oportunidade. “Agradeço a equipe e a direção por me dar essa oportunidade, por confiar em mim. Estou muito feliz. Acredito que seja um lindo desafio para a minha carreira, ainda mais em um clube tão grande como o Inter”, frisou Carbonero.

O atacante também ressaltou que ficou impactado com as estruturas do clube, principalmente com o Beira-Rio. “Quando cheguei vi as instalações e o estádio, que é impressionante. Me surpreendeu muito. É muito lindo e grande. Não vejo a hora de entrar lá e jogar. Também conheci a comissão técnica, que me recebeu da melhor maneira. Meus novos companheiros também”, acrescentou o colombiano. Expectativa é de aumento da concorrência no ataque do Inter O Colorado sinalizou que estava disposto a pagar 300 mil dólares (o equivalente a R$ 1,8 milhão na cotação atual) para concretizar as tratativas. Posteriormente, o Inter e o Racing, da Argentina, que é dono dos direitos econômicos do atleta, concordaram com a inclusão de uma opção de compra de 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual) no vínculo.