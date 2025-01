Cano faz dois gols e dá a volta por cima no Fluminense

O atacante Cano saiu com a alma lavada. Afinal, fez dois gols na vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, por 3 a 1. Um de pênalti e outro de puro oportunismo. O argentino saiu logo após fazer o seu segundo gol – o terceiro do time – comemorado com muita alegria. Foi o primeiro jogo desde a temporada de 2023 em que Cano marcou dois gols na mesma partida.

“Grato à torcida do Fluminense, todo carinho que me dão é gratificante, e marcar foi importante”, afirmou.