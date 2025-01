Caixinha pede por reforços no Santos e critica Soteldo: ‘Indisciplinado taticamente’

O Santos perdeu para o Palmeiras, nesta quarta-feira (22), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O Peixe saiu na frente com Guilherme, mas sofreu a virada nos acréscimos do segundo tempo. Na coletiva de imprensa, o técnico Pedro Caixinha comentou sobre a substituição de Lucas Braga, que entrou na primeira etapa, e disse que foi devido à ‘indisciplina tática’, como a de Soteldo.

“Na primeira palestra eu disse que tinha histórico de substituição em 20 minutos. Podemos fazer cinco substituições em três pausas e não há regra sobre em quanto tempo podemos mexer. Ou que quem entra não pode sair. Vi que estava desequilibrado no meio-campo. Soteldo é muito bom jogador, mas é indisciplinado taticamente. Então temos que manter quem tem criatividade e equilibrar a equipe. Equilibrar foi colocar meio-campo a três com mais presença. Não tem a ver com o Lucas, com nenhum jogador, mas com tomada de decisão do banco para ajudar a equipe. Equilibramos diante do desequilíbrio evidente no meio-campo. Fruto da nossa criatividade, mas também da indisciplina tática”, afirmou o português.