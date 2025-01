Bruno Gomes sofre lesão ligamentar e vai perder parte da temporada do Internacional

Jogador se lesionou na primeira partida da temporada e Colorado deve buscar alternativas no mercado

A temporada mal começou, e o Internacional já enfrenta uma baixa em seu elenco. Bruno Gomes, volante de origem, mas atuando como lateral-direito, sofreu uma contusão na partida contra o Guarany de Bagé, na última quarta-feira (23), pelo Campeonato Gaúcho.

Os médicos diagnosticaram Bruno Gomes com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o que o afastará dos gramados por boa parte da temporada. Desde 2024, ele vinha se destacando na equipe ao atuar na lateral direita.