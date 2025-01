Barcelona anuncia renovação do zagueiro Ronald Araújo

Apesar de especulações sobre uma transferência para a Juventus, zagueiro uruguaio permanece no clube catalão / Crédito: Jogada 10

Ronald Araújo esteve perto de sair, mas seguirá defendendo as cores do Barcelona. O clube catalão anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (23), a renovação de contrato com o zagueiro uruguaio até 2031. Durante a atual janela de transferências, o zagueiro foi especulado como reforço da Juventus e esteve próximo de deixar o Camp Nou. No entanto, as negociações entre os dois clubes não avançaram, e o defensor permanece no Barcelona.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No Barcelona desde 2018, quando deixou o Boston River, do Uruguai, para jogar na Catalunha, Ronald Araújo já disputou 155 partidas e marcou oito gols pela equipe principal do Barça.