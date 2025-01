Atlético confirma a contratação de Paulo Bracks

Profissional terá funções semelhantes às de um CEO, sendo responsável por comandar o departamento de futebol do Atlético

O novo profissional terá funções semelhantes às de um CEO, sendo responsável por comandar o departamento de futebol do Atlético, abrangendo as categorias profissional, base e feminino.

Paulo Bracks é natural de Belo Horizonte. Ele iniciou sua carreira no futebol no América, em 2018, nas categorias de base. Em 2019, subiu para o futebol profissional e ajudou o Coelho em sua melhor campanha na Copa do Brasil.