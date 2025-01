Após polêmica, Neymar afirma ser melhor que Rivaldo

Em vídeo para as redes sociais do Romário TV, craque tinha que escolher o melhor jogador entre ele e outra estrela do futebol mundial / Crédito: Jogada 10

A polêmica entre Neymar e Rivaldo ganhou mais um capítulo. Na última semana, durante uma entrevista para o canal de Romário, o craque brasileiro afirmou que poderia substituir o ex-jogador na Seleção Brasileia de 2002 e gerou grande repercussão nas redes sociais e no mundo do futebol. No mesmo dia, Ney gravou um vídeo para as redes sociais da Romário TV, onde precisava escolher quem era o melhor, entre ele e outra estrela do futebol mundial. Acesse o canal das Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp



O vídeo, portanto, foi divulgado esta semana. Assim, Neymar se escolheu quando os "adversários" foram Rivaldo, Suárez, Di Maria, Endrick, Salah, Rivaldo, Mbappé e Vinícius Júnior. Por outro lado, quando as opções tinham Messi e Cristiano Ronaldo, o brasileiro optou por eles.

Muitos internautas aprovaram as respostas de Neymar nos comentários, afirmando que ele “gabaritou”. No entanto, outros aproveitaram para provocar Rivaldo com os seguintes comentários: “Rivaldo vai chamar no ringue agora” e “Já já vem choro de novo”. A polêmica Tudo começou quando, ao ser questionado por Romário, o astro do Al-Hilal disse que jogaria no lugar de Rivaldo na Seleção de 2022. O atacante também tinha opção de escolher Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho. Descontente com a resposta, Rivaldo retrucou. “Sinceramente, reconheço o talento e qualidade ele, e até acredito que teria condições de estar naquele time. Mas jogar no meu lugar seria outra história”, escreveu.

A tréplica do astro talvez tenha intensificado ainda mais a polêmica. Isso porque companheiros e admiradores de Rivaldo viram um teor de ‘desprezo’ na resposta de Ney. “Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?”, o questionamento causou insatisfação. “Calma meu amigo, todos os jogadores brasileiros que disputaram Copa, se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não, e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar seu mérito para o futebol brasileiro. Apenas uma escolha entre os três. Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho né?”, retrucou o atleta.