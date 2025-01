Após goleada do Real Madrid, Ancelotti afirma: ‘Seria bom ver o City eliminado’

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid segue na luta para se classificar diretamente para as oitavas de final desta edição 2024/25. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª colocação e já garantiu uma vaga pelo menos nos playoffs, algo que ficou mais distante para o Manchester City após o revés para o Paris Saint-Germain.

O italiano deixou claro que o time de Pep Guardiola pode surpreender caso consiga a classificação e dar a volta por cima na temporada, com chance de ser novamente competitivo. No momento, os Citizens ocupam a 25ª posição, com 8 pontos, restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

Por fim, apesar do atual momento, o time inglês depende apenas das suas forças para seguir no torneio. Se vencer o Club Brugge na última rodada, em casa, garantirá sua vaga nos playoffs.