Allan, do Flamengo, invade casa de ex e leva filhos do casal; Jordana registra queixa

Jordana Holleben, ex-esposa de Allan Souza, do Flamengo, registrou um boletim de ocorrência contra o jogador nesta quinta-feira (23) por violência doméstica e psicológica. De acordo com o “Extra”, o atleta invadiu a casa em que a ex mora com os filhos, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Depois, saiu com as crianças, de 6 e 2 anos. O caso aconteceu no início da tarde. A polícia militar foi acionada por um telefone de emergência por conta de uma denúncia de briga com violência física contra a mulher em ambiente familiar.

Dessa forma, quando a polícia chegou ao local, Jornada contou que seu ex-marido Allan Souza, "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele".

Assim, a PM encontrou o jogador próximo à casa. De acordo com Allan, ele foi pegar os filhos “apenas para tomarem sorvete no interior do condomínio”. No entanto, o atleta não foi para a delegacia, pois, segundo os policias, as crianças estava muito abaladas. Separação de Allan A decisão de dar entrada no processo de divórcio partiu de Jordana, em dezembro de 2024. Contudo, de acordo com o Metrópoles, algumas atitudes do volante do Flamengo estão atrapalhando o avanço do caso. Segundo fontes, o jogador quer que Holleben deixe a mansão que mora com os filhos para retornar a Porto Alegre, onde a família de Jordana vive. Em contrapartida, ela não pensa em deixar o Rio de Janeiro neste momento.