Abel pede contratação de volante e fala sobre Claudinho: ‘Queremos quem tem vontade de estar aqui’

“Em relação ao Rios, acontece, há clubes que pagam muito dinheiro a jogadores que não se adaptam. E em outros, há quem não se tem tanta expectativa, e é preciso colocar gelo nas expectativas, queremos ter um elenco competitivo para lutar por títulos, não sei se vamos ganhar, não tenho varinha mágica, mas é a competência do que fazemos dentro do clube. Fomos buscar este jogador. Na lesão de joelho do Atuesta, jogamos contra o Guarani e identificamos o jogador. Ainda bem que o Barros conseguiu o trazer. A presidente fala se não conseguimos achar mais jogadores como o Ríos. Mas na posição saiu o Menino e esperamos que chegue um para a posição.”

“As substituições foram por gestão física, as duas, dentro do plano que temos no início de temporada. Os jogadores mantiveram as mesmas funções, mas começamos o jogo dinâmico, agressivo, controlamos, mas não fomos agressivo no último terço. Faltou chutar mais, cruzar, fazer coisas e foi o que melhoramos para a segunda parte. Fomos consistentes nos comportamentos nas dinâmicas ofensivas e defensivas. O que melhorou foi a agressividade no último terço, é o que eu chamo que faltou na primeira parte e tivemos na segunda.”

Abel comenta ‘caso Claudinho’

Na coletiva, o técnico Abel Ferreira aprovou a “exposição” do caso Claudinho por parte de Leila Pereira. A presidente detalhou, na terça-feira (21), que o clube estava acertado com o meio-campista e com o Zenit para a contratação, mas recebeu do empresário que o brasileiro seguiria para o Al-Sadd, do Catar.