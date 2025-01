‘Não me abala’, assegura Patrick de Paula após vaias da torcida do Botafogo por pênalti perdido

Patrick de Paula precisou lidar com as vaias das arquibancadas ao desperdiçar um pênalti que poderia ter evitado a derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Volta Redonda, na noite desta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos. No instante da cobrança, o volante escorregou e mandou a bola por cima da meta, o que confirmou o terceiro revés do Glorioso em quatro partidas no Campeonato Carioca.

“Se pegar os três jogos, criamos bastante chances de gol. Tivemos volume, mas não conseguimos transformar em gol. Sempre entramos em campo para ganhar. O Botafogo é isso. Fico muito triste por não ter feito o gol, mas feliz pelo desempenho”, iniciou o atleta, que chegou a bater com a cabeça no gramado após disputa pelo alto.