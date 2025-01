Vasco e Fluminense se enfrentam em Brasília pelo Campeonato Carioca

Com os rivais na busca pela recuperação, clássico acontece pela 8ª rodada no Estádio Mané Garrincha, dia 5 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

A partir das próximas rodadas, os quatro grandes do Rio de Janeiro colocarão em campo seus times titulares e terão diversos clássicos pela frente. Assim, o duelo entre Vasco e Fluminense, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, dia 5 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília).

Vale destacar que o mando é do Cruz-Maltino, que optou por vendê-lo. Dessa forma, a pré-venda de ingressos começa na próxima sexta-feira (24) para clientes do banco patrocinador do estádio e sócios-torcedores e vai até o dia 27.