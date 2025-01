Vasco divulga relacionados para duelo contra o Madureira

Com direito a quatro dos cinco reforços, confira a lista do técnico Fábio Carille, que estreará no comando do Cruz-Maltino

Dessa forma, Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Tchê Tchê surgem na lista. O primeiro já até estreou, já que Fuzato atuou na vaga do lesionado Pablo nas últimas duas rodadas do Carioca. O zagueiro Maurício Lemos é o único dos reforços que não consta na relação.

Esta será, aliás, a estreia de Fábio Carille no comando do Vasco. Assim, craques como Philippe Coutinho, Dimitry Payet e Pablo Vegetti farão suas primeiras aparições na temporada. O time vem na nona colocação da Taça GB, com três pontos. Afinal, empatou as três partidas que realizou até o momento. Ficou no 1 a 1 com Nova Iguaçu e Boavista, bem como empatou por 0 a 0 contra o Bangu.

Jogadores como o citado Daniel Fuzato, além de Jair, Paulinho, Hugo Moura e Mateus Carvalho já estrearam na temporada. Victor Luís, Máxime Dominguez e Jean David também atuaram. Já a trinca Zé Gabriel, Patrick de Lucca e Serginho, fora dos planos da diretoria, não constam entre os relacionados após não aproveitarem as oportunidades no início do Carioca. Sforza, que atuou contra o Boavista, não aparece entre os relacionados.

Veja os relacionados