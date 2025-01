Tuta exalta bom início do Eintracht em 2025 e projeta confronto pela Liga Europa

O Eintracht Frankfurt tem mais um jogo importante pela Liga Europa nesta semana. Brigando por uma vaga direta para a próxima fase, a equipe enfrenta o Ferencváros nesta quinta (23), em casa, às 17h (de Brasília), pela sétima rodada da primeira fase da competição. E conta com o zagueiro Tuta para segurar os húngaros e garantiu mais três pontos.

Destaque do time alemão, o zagueiro Tuta falou sobre a partida. O ex-atleta do São Paulo analisou a disputa pela classificação e ressaltou a motivação do grupo para fazer uma boa apresentação diante da sua torcida.