Técnico do Manchester United se arrepende em chamar time de pior da história

O técnico Ruben Amorim preferiu amenizar a declaração polêmica que deu após a derrota do Manchester United no último domingo (19) para o Brighton, em partida da Premier League. Na ocasião, afirmou estar no comando do que chamou de “pior da história”.

“Não pensei. Esse foi o problema. Sou jovem e, às vezes, cometo erros. É por isso que não costumo falar após os jogos, mas desta vez precisei me pronunciar, e talvez tenha sido um erro. Depois fico mais nervoso, vou para a coletiva e digo coisas que não devia. Não consigo prometer que isso não vai acontecer de novo, mas vou tentar melhorar”, declarou o técnico.