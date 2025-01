Sporting perde para o RB Leipzig e se complica na Liga dos Campeões

Apesar de Gyokeres deixar o dele, lisboetas, fora, perdem por 2 a 1 para os eliminados alemães, que somaram os primeiros pontos no torneio / Crédito: Jogada 10

O Sporting complicou a sua situação na fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, 22/1, o time foi até a Red Bull Arena, na Alemanha, enfrentar o RB Leipzig, que só cumpria tabela na competição, e levou a pior: perdeu por 2 a 1. O Leipzig saiu na frente no primeiro tempo com Sesko. Na etapa final, Gyokeres (que começou no banco e entrou no sacrifício) fez um belo gol, deixando tudo igual. Mas Poulsen marcou o gol que definiu o 2 a 1 para os alemães. Com a derrota, o Sporting ficou com 10 pontos e corre grande risco de nem mesmo se classificar para a zona de repescagem (do 9º ao 24º lugares) para as oitavas de final. Para isso, precisará vencer o Bologna, em casa, na última rodada, dia 29. Já o RB Leipzig, eliminado, ao menos celebra os primeiros pontos na competição.Na rodada final visita o Sturm Graz, também no dia 29.

RB Leipzig na frente O Sporting começou fazendo jogo equilibrado contra o Leipzig. Contudo, quando sofreu o primeiro ataque perigoso, com Openda quase marcando, o time português perdeu a confiança. Assim, no ataque seguinte, sofreu o gol. Os jogadores do Sporting perderam a bola e o Leipzig iniciou rapidamente o contra-ataque, que terminou com cruzamento pela esquerda de Raum para a finalização de Sesko, que se atirou na bola para marcar 1 a 0. O Leipzig chegiu a fazer mais um gol, com Raum,mas anulado por impedimento de Openda na jogada e o Sporting teve duas boas chances antes do intervalo.