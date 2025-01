São Paulo deve utilizar time titular contra o Guarani nesta quinta

O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (22) a preparação para o confronto contra o Guarani, que acontece na quinta (23), no Morumbis. O Tricolor enfrentará o Bugre com sua equipe titular, o que marca a estreia oficial dos jogadores que realizaram a pré-temporada na Flórida.

O elenco são-paulino retornou dos Estados Unidos na terça (21). A atividade no CT da Barra Funda foi a única em preparação para o confronto. Mesmo com pouco tempo, Luis Zubeldía optou por contar com o que tem de melhor. Na primeira rodada, o São Paulo empatou com o Botafogo-SP com um time que contava com jogadores Sub-20, além de outros atletas que regressaram antes da Flórida.