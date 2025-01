Roger tem desfalque inesperado e deve escalar somente um atacante no Inter

O Inter terá um desfalque inesperado para a sua estreia oficial na temporada e aumenta lista de baixas no início de 2024. Afinal, o atacante Enner Valencia relatou incômodos musculares na coxa direita. Com isso, o equatoriano foi poupado pela comissão técnica da viagem para Bagé, onde o Colorado enfrenta o Guarany, nesta quarta (22), às 19h (de Brasília), no estádio Estrela D’Alva.

Com a urgente necessidade em promover mudança no time titular, Roger deve escalar somente um atacante, o colombiano Borré. Além disso, o treinador provavelmente vai optar por povoar o meio de campo com cinco jogadores. Vale relembrar que no primeiro teste da equipe na temporada, no duelo com a seleção do México, o técnico montou uma dupla de ataque titular com Valencia e Borré.