Roger Machado analisa empate e atualiza sobre Bruno Gomes e Clayton

Internacional empatou em 2 a 2 com o Guarany, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2025

Nesta quarta-feira (22), o Internacional empatou em 2 a 2 com o Guarany , em Bagé-RS, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2025. Apesar do tropeço, o técnico Roger Machado aprovou a estreia da equipe e citou fatores que o agradaram na partida.

“Hoje conseguimos trazer um time que brigou, jogou como pôde e entendeu a característica do jogo. Vamos encontrar muitos jogos com esse nível, com essa caraterística, e precisamos o mais rápido possível entender. O gramado não estava nas piores condições, pelo contrário, perdia que a bola rolasse.”

Logo no primeiro tempo, o Inter teve duas substituições forçadas por lesões, com Bruno Gomes e Clayton. Na coletiva, Roger Machado atualizou as situações do volante e do zagueiro.

“Vão precisar ser reavaliados e passar por exames. Sei que Clayton foi tornozelo e Bruno algo no joelho. É precoce para falar qualquer coisa.”

O Internacional volta a campo pelo Campeonato Gaúcho no próximo sábado (25), contra o Juventude, às 16h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do estadual. A equipe comandada por Roger Machado está no Grupo A, ao lado de Caxias, EC Pelotas e Ypiranga-RS.