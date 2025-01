Real Madrid atropela RB Salzburg com show de Rodrygo e Vini Jr

Brasileiros comandam goleada no Santiago Bernabéu, na penúltima rodada da fase de liga da Champions 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Show brasileiro na Champions 2024/25. Rodrygo e Vini Jr comandaram a goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o RB Salzburg, nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu. A dupla brasileira marcou distribuiu golaços, com dois para cada um. Além disso, Mbappé, substituído por Endrick na reta final da partida, também deixou sua marca na vitória merengue nesta penúltima rodada da fase de liga da competição. Nos momentos finais da partida, Bidstrup marcou mais um belo gol no jogo e anotou o de honra para os austríacos. Dessa maneira, o Real Madrid deu um grande passo rumo à classificação para o mata-mata da Champions. Com o resultado, o time merengue chegou aos 12 pontos e subiu para a 16ª posição. Dessa forma, a diferença para o Bayer Leverkusen, 8º colocado, que abre a zona de vaga direta para as oitavas de final.

Além disso, Vini Jr ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid. Ao todo, são 101 pelo time merengue, sendo 28 em edições de Champions, 58 em La Liga, três no Mundial de Clubes, um no novo Intercontinental de Clubes, quatro na Supercopa da Espanha e sete na Copa do Rei.

Vini Jr, um dos destaques da vitória, voltou ao time titular após desfalcar o Real Madrid na vitória por 4 a 1 sobre o Las Palmas, no último compromisso da equipe, no Campeonato Espanhol. Nas competições nacionais, o brasileiro cumpre suspensão após levar o cartão vermelho na partida contra o Valencia, no Mestalla. No próximo sábado (25), diante do Valladolid, Vini Jr fica fora mais uma vez e paga integralmente o gancho.

Por outro lado, o RB Salzburg está eliminado da Champions. A equipe caiu para a 34ª posição, a antepenúltima do torneio, com apenas três pontos somados. Ao todo, foram seis derrotas e apenas uma vitória. Dessa maneira, o time apenas cumpre tabela na próxima e última rodada da fase de liga da maior competição de clubes do planeta. Real Madrid x RB Salzburg A partida começou intensa, com o RB Salzburg pressionando e mantendo o Real Madrid em seu campo de defesa. No entanto, esse domínio não durou muito. Aos poucos, Modric, Bellingham, Vini Jr e Rodrygo começaram a se destacar, e o time da casa assumiu o controle do jogo. Dessa maneira, o primeiro gol veio em uma jogada bem trabalhada: Vini Jr. fez um belo cruzamento na área, e Rodrygo finalizou com precisão, após ajeitada sem querer de Bellingham. O segundo gol foi ainda mais bonito. Após uma tabela envolvente e um passe espetacular de Bellingham, de calcanhar, Rodrygo finalizou colocado para anotar um dos gols mais bonitos desta edição da Champions.