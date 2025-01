PSG faz segundo tempo incrível, vence o City de virada e respira na Champions

O PSG conquistou uma vitória heroica no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira (22). Após levar dois gols no início do segundo tempo, a equipe francesa foi para cima e bateu o Manchester City por 4 a 2. Dembélé, Barcola, João Neves e Gonçalo Ramos marcaram os gols do triunfo pela sétima rodada da fase de liga da Champions, com Grealish e Haaland descontando para os ingleses.

Nas arquibancadas do Parque dos Príncipes, estavam os técnicos da França, Didier Deschamps, e da Inglaterra, Thomas Tuchel, lado a lado acompanhando o jogo. Também compareceram o volante Rodri, do City, lesionado no joelho e fora da temporada, e Khvicha Kvaratskhelia, novo reforço do PSG, que ainda não está inscrito no Champions. No entanto, eles não viram um bom primeiro tempo das duas equipes, embaixo de muita chuva.

PSG começa melhor o jogo

O PSG começou melhor os dez primeiros minutos, marcando mais à frente e sufocando o City em seu campo. Porém, finalizou apenas duas vezes, sem perigo para Ederson. Os ingleses melhoraram com o passar do tempo e De Bruyne obrigou a Donnarumma a boa defesa.

Não demorou muito para o PSG retomar as ações e seguir no campo ofensivo, com os Citizens apostando nos contragolpes. Em cobrança de escanteio, os franceses quase abriram o placar com Fabián Ruiz, que chutou forte da entrada da pequena área. Em cima da linha, Gvardiol tirou. Do outro lado, Savinho chutou de dentro da área, para defesa de Donnarumma.