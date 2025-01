Porto x Olympiacos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças pela 7º rodada da Liga Europa, nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, e buscam classificação

Em confronto decisivo pela Liga Europa, Porto e Olympiacos medem forças pela 7º rodada, nesta quinta-feira (23), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Assim, ambas as equipes necessitam vencer para seguirem na zona de classificação para a próxima fase e sobreviverem a uma disputa intensa pelas 24 vagas (oito diretos nas oitavas e dezesseis no playoff)

Dessa forma, os donos da casa somam, no momento, 8 pontos na 19ª colocação, restando duas rodadas para o fim da primeira fase. Os visitantes, por sua vez, têm 9 pontos, na 15ª posição.