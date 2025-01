Palmeiras leva vantagem em duelo contra o Santos, na Vila, nesta década

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Baixada Santista, pela terceira rodada do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Apesar do primeiro clássico de 2025 ser na Baixada Santista, o Verdão é quem vem se dando melhor atuando na casa do Alvinegro Praiano nesta década.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, neste período, foram seis jogos, com duas vitórias do Palmeiras, três empates e apenas uma vitória do Santos. O triunfo do Peixe, aliás, aconteceu justamente na final do Paulistão do ano passado, quando a equipe venceu por 1 a 0. Contudo, no embate de volta, no Allianz Parque, o Verdão bateu o rival por 2 a 0 e se sagrou campeão estadual.