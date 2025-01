Pai de Neymar ‘atiça’ torcedores com comentário em vídeo sobre retorno ao Santos

Principal responsável pelas conversas com o Alvinegro praiano, o empresário causou uma comoção na publicação do tricolor João Silva

O possível regresso de Neymar à Vila Belmiro tem gerido pautas esportivas nos quatro cantos das redes sociais, do santista ao são paulino. Até mesmo o pai e empresário do atacante do Al-Hilal tem contribuído com a repercussão do tema através de seu perfil pessoal no Instagram.

Neymar da Silva Santos ou Neymar ‘Pai’ deixou um emoji nos comentários de um vídeo publicado por João Guilherme Silva, torcedor do São Paulo, nas redes sociais. No conteúdo, o influencer disserta sobre o impacto da factível repatriação do Peixe e até realiza o ‘anúncio’ do retorno: “Seja bem-vindo de volta”.