No Mineirão, Atlético tropeça e fica no empate com o Democrata

Visitantes marcam antes do primeiro minuto, Galo-B busca a igualdade mas nao sai do 1 a 1 e segue sem vencer no Campeonato Mineiro

Na noite desta quarta-feira, 22/1, Atlético e Democrata ficaram no 1 a 1, no Mineirão, em jogo pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. Com seu time alternativo (o principal está em pré-temporada nos EUA), encontrou dificuldades diante da boa equipe de Governador Valadares.A Pantera saiu na frente com um gol, aos 40 segundos de jogo, através de Luann. Contudo, ainda no primeiro tempo, Dudu deixou tudo igual.

Com o resultado, o Atlético vai a dois pontos no Grupo A, liderado pelo Betim, com seis pontos. Mas o Democrata fez seu primeiro ponto e está em terceiro no Grupo B. Pelo regulamento, o Mineiro tem 12 times divididos em três grupos. Os campeões de grupos e o melhor segundo colocado avançam às semifinais. Galo, América e Cruzeiro são cabeças de chave de cada um dos três grupos.