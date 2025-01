Mascherano comenta polêmica envolvendo Messi

Técnico do Inter Miami acredita que comemoração de jogador mexeu com uma ferida aberta em relação a Copa do Mundo

Messi, que atua no Inter Miami, marcou seu primeiro gol no ano no empate por 2 a 2 entre com o Club América, em um amistoso realizado em Las Vegas no sábado (19). No entanto, a comemoração do gol gerou polêmica.

Um vídeo da comemoração de Messi após o gol de empate do Inter Miami, aos 34′, chamou atenção da mídia. Isso porque o conteúdo sugere que o argentino rebateu uma provocação dos mexicanos ao apontar para o número 10 de sua camisa e fazer um gesto de 3 a 0 com as mãos na sequência. O aceno seria em alusão ao tricampeonato mundial da seleção argentina versus o histórico do México no torneio.