Manchester United x Rangers: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Manchester United

O United está cada vez mais pressionado na temporada e o técnico Rúben Amorim, apesar do pouco tempo no comando da equipe, já enfrenta uma grande pressão. Assim, em péssima fase na Premier League, onde os Red Devils brigam na parte de baixo da tabela, o time vira a chave nesta quinta-feira e tenta recuperar o ânimo na Liga Europa.

Dessa maneira, o United quer aproveitar a boa campanha na competição europeia para buscar mais um resultado positivo e amenizar a crise. O time está na 7ª posição, com 12 pontos, na zona de classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa. Até o momento, o time tem três vitórias e três empates na competição.

Para o duelo em Old Trafford, o técnico Rúben Amorim segue sem poder contar com Lindelöf, Luke Shaw e Jonny Evans, lesionados. Além disso, o brasileiro Antony, que negocia com o Betis, da Espanha, já não faz mais parte dos planos do United. Ao mesmo tempo, Rashford passa pela mesma situação.