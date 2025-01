Kyle Walker define futuro e está de saída do Manchester City

O Milan fechou um acordo com o Manchester City para o empréstimo de Kyle Walker até o fim da temporada. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, o negócio inclui uma opção de compra não obrigatória no valor de cinco milhões de euros que garante que tudo já está acertado.

Dessa maneira, o Milan se acerta com o primeiro reforço nesta janela de inverno do futebol europeu. Além disso, o salário do jogador será totalmente pago pelo clube italiano. Walker deve chegar à Itália nesta quinta-feira (23) para realizar os exames médicos e assinar contrato.