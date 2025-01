Jornal espanhol exalta Raphinha e coloca brasileiro como candidato à Bola de Ouro

Raphinha foi o cara da vitória do Barcelona por 5 a 4 de virada contra o Benfica pela Champions League na terça-feira (21). Dessa forma, o jogador foi destaque na imprensa espanhola nesta quarta-feira (22). Aliás, colocou o brasileiro como um dos candidatos a Bola de Ouro.

“Os grandes protagonistas da noite foram Robert Lewandowski e principalmente Raphinha, que no momento mais inesperado marcou o gol que marcou a loucura do Barcelona no Estádio da Luz. Seus números começam a ser escandalosos e provavelmente terminará a temporada com dados que o posicionam como candidato à Bola de Ouro” publicou o Mundo Deportivo.