Impasse financeiro esfria negócio entre Flamengo e Jorginho

Flamengo e Jorginho, do Arsenal, esfriaram a negociação nos últimos dias. O jogador e clube ainda não entraram em acordo financeiro. O volante, aliás, fez uma pedida muito elevada pela diretoria rubro-negra, o que dificulta a contratação do jogador. As negociações, portanto, seguem en andamento para um desfecho positivo, já que as duas partes têm interesse. A informação é do “ge”.

O Flamengo ofereceu cerca de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) em luvas e salários pelos três anos de contrato para fechar com o volante. Jorginho, entretanto, quer 13 milhões de euros (R$ 82 milhões) pelo mesmo período. Diante da situação, o estafe do volante ainda não entrou em contato com o Arsenal para buscar uma rescisão imediata. O clube inglês, vice-líder de Premier League, a pedido do técnico Arteta, pode oferecer uma renovação por mais um ano. Ele, aliás, está em campo contra o Dinamo de Zagreb pela Liga dos Campeões.