Histórico! Vini Jr supera a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid

Com dois gols na vitória por 5 a 1 do Real sobre o RB Salzburg, atacante alcança feito que apenas Ronaldo Fenômeno tem no clube espanhol

O Real Madrid goleou o RB Salzburg, por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), pela Champions League. Dois desses gols foram marcados por Vini Jr, que alcançou uma importante marca. Afinal, superou os 100 gols com a camisa do time merengue e atingiu um feito que, até então, só um brasileiro havia conquistado. O ex-atacante e atual empresário Ronaldo Fenômeno é o brasileiro que mais balançou as redes pelo clube merengue, com 104 gols.

Ao marcar o primeiro gol no jogo desta quarta-feira, Vini fez uma referência à marca. Na comemoração, levantou o dedo indicador e, com a outra mão, formou um zero. O gol foi um belo: ele recebeu na ponta esquerda, colocou na frente, driblou Dedic e marcou um belo tento.