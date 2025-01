Grêmio passa a se preocupar com a possível saída de Cristaldo

Meio-campista argentino é o novo alvo do elenco do Imortal a receber fortes consultas de mercados com condições de pagar salários atrativos / Crédito: Jogada 10

A decisão de Marchesín por aceitar a oferta de Boca Juniors foi inesperada para o Grêmio. Afinal, o próprio clube indicou tal sentimento na nota que confirmou a transferência do goleiro para os Xeneizes ao frisar que foi uma “negociação onerosa” para o Imortal. Assim, outra peça do elenco que passa a ser motivo de preocupação de uma possível saída é o meio-campista Cristaldo. Isso porque ele voltou a ser alvo de intensas sondagens de mercados que tem condições de pagar remunerações atrativas. A informação é do jornalista Cesar Cidade Dias. O Tricolor Gaúcho fez contatos com o jogador argentino para manifestar seu interesse em ampliar o seu vínculo e assegurar também um aumento salarial. Entretanto, os representantes do atleta sinalizaram negativamente a esta investida.

Outra peça importante que passa por situação semelhante e causa receio no Grêmio é o volante Villasanti, que constantemente tem seu nome ligado ao Palmeiras, por exemplo. A princípio, o Imortal se apoia nas multas rescisórias presentes nos contratos, os quais estão longes de expirar. Portanto, a prioridade do clube passa a ser garantir a satisfação de seus jogadores. Até porque a vontade deles é que assegura o bom rendimento e influencia na decisão de permanência ou saída.