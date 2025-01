Fred Bruno ‘marca golaço’ como apresentador do Globo Esporte

Fred Bruno no Globo Esporte

Como dito, o saldo da primeira semana do novo apresentador foi verde. O jornalista teve seu melhor desempenho na quarta e na sexta-feira, dias 15 e 17 de janeiro, quando anotou 9,9 pontos de audiência. No pior, obteve média de 9,2.

A atuação do novo apresentador rendeu elogios até de colegas de profissão de emissoras concorrentes. “Não o conheço pessoalmente, mas ele está de parabéns! Lançou a tese de muitos que “na TV tem que ser bonito” para o espaço. Ora, o talento é o que importa. O moço está de parabéns e emplacou legal e de cara. Muito bom”, enalteceu Milton Neves.

O apresentador conquistou seu espaço no meio esportivo através de portas do mundo digital e isso evidentemente impacta na relação com o público. Ao promovê-lo, a Globo vislumbrava justamente uma nova metodologia capaz de reconquistar o público jovem – o que tem ocorrido.

“Vim da internet, então, sempre tive o costume de gravar com a câmera muito próxima. Acho que isso impacta na minha distância com o público, então quero trazer isso para o Globo Esporte. Espero que as pessoas gostem, vamos ver se funciona esse meu conceito”, disse o jornalista na véspera da estreia, durante o Mais Você.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.