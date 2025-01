Fluminense deve antecipar lançamento de uniformes por causa do Mundial

Tricolor e os demais clubes necessitam apresentar as camisas para a Fifa por conta da disputa da competição, na segunda metade de junho

O Fluminense pretende lançar o uniforme da temporada de 2025 em fevereiro, de forma antecipada. Afinal, o clube necessita cumprir algumas exigências. Dentre elas, apresentar as camisas para a Fifa por conta da disputa do Mundial de Clubes, na segunda metade de junho. A informação é do portal “ge”.

Além disso, os clubes participantes precisam enviar à entidade uma amostra de todos os itens dos kits completos do uniforme principal e reserva, enquanto os goleiros precisarão ter três modelos. Para a disputa da competição, devem listar outros materiais como luvas, bonés, pulseiras e tiaras.