Flamengo passeia sobre o Bangu e ‘respira’ no Carioca

Time de jovens do Rubro-Negro fecha participação no Estadual com goleada por 5 a 0 sobre o alvirrubro, nesta quarta, no Maranhão

De maneira contundente, os jovens do Flamengo, enfim, conquistaram a primeira vitória e fecharam participação no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (22), o Rubro-Negro goleou o Bangu por 5 a 0, no estádio Castelão, no Maranhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial da competição. Felipe Teresa, Wallace Yan, Carlinhos, duas vezes, e Guilherme marcaram os gols da equipe de Cleber dos Santos. O time alvirrubro, aliás, perdeu Moretti logo aos oito minutos e ficou com um a menos até o fim do jogo.

Com o resultado, o Flamengo subiu para quinta posição, com quatro pontos, e é o segundo dos grandes a conquistar os três pontos. Do outro lado, o Bangu segue na laterna da competição, com um ponto somente. Agora, os clubes focam na quinta rodada do Campeonato Carioca. No sábado, o Rubro-Negro, já com o elenco principal, enfrenta o Volta Redonda, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe alvirrubra, por sua vez, encara o Botafogo, no domingo, às 18h, no Nilton Santos.