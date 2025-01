Fim? Ex-Flamengo, Vinícius Souza troca unfollow com Anitta nas redes sociais

Internautas também notaram que a cantora e jogador apagaram as fotos de casal no feed do Instagram / Crédito: Jogada 10

Fãs colocaram o namoro de Anitta e Vinícius Souza, do Sheffield United, à prova depois de alguns indícios nas redes sociais. Isso porque a cantora e o jogador deixaram de se seguir no Instagram e ainda apagaram as fotos de casal do feed – pairando um clima de término no ar. Os rumores começaram na noite da última terça-feira, 21, quando os internautas mais atentos notaram a mudança no feed. As suspeitas se intensificaram após a troca de ‘unfollow’ entre eles ficar comprovada. O casal assumiu namoro em setembro de 2024.

Crise no namoro Os encontros entre os dois começaram a ficar mais esporádicos, visto que além da distância geográfica, por morarem em países diferentes, ainda enfrentavam conflitos nas agendas. Vinicius, por exemplo, estava de recesso nas festas de fim de ano, enquanto Anitta se apresentava em eventos por cidades diferentes. Revelado nas categorias de base do clube de coração, o Flamengo, o atleta defende o Sheffield e mora atualmente na Inglaterra. Já artista, que tem investido em sua carreira internacional, se divide entre Miami e Brasil. As notícias em torno da suposta crise no relacionamento esfriaram após uma viagem de casal, cerca de um mês depois. Sem divulgar a localização, os dois publicaram fotos juntos em meio à natureza e ‘desmentiram’ os rumores de separação.