Fifa anuncia nova janela de transferências e gera mudanças no mercado europeu

Proposta de encerrar mercado do meio de ano mais cedo ganha força na Bundesliga, com apoio de algumas ligas, enquanto outras ainda avaliam

Com o novo formato do Mundial de Clubes, a Fifa anunciou uma janela de transferências extra, que será aberta entre os dias 1º e 10 de junho, pouco antes do início da competição, marcado para o dia 15.

Essa mudança também levou a Bundesliga a considerar encerrar o mercado de verão mais cedo, seguindo o exemplo da Premier League em 2018. Na ocasião, as transferências foram finalizadas antes do início da temporada ou da primeira rodada do Campeonato Alemão.