Ex-funcionária consegue liminar em briga judicial por espólio de Zagallo

A briga judicial entre Maria Lucia Vieira Gomes, funcionária de Zagallo por mais de três décadas, e a família do ex-jogador ganhou um novo capítulo. Isso porque a ex-faxineira conseguiu uma liminar para anular a sentença que julgou sua ação contra o espólio do Velho Lobo improcedente. Esposa do caseiro da mansão da família em Teresópolis, município do Rio, Maria entrou com a ação ainda em 2023. A mulher cobra reconhecimento do vínculo empregatício e direitos trabalhistas referente aos 35 anos de trabalho na residência. Segundo depoimento, ela prestava serviços domésticos diários e cozinhava aos fins de semana e feriados.

A Justiça julgou improcedência no processo, pois, de acordo com UOL, não ficou comprovado que Maria Lucia realizava os serviços de forma contínua. Ou seja, em mais de dois dias por semana. A única testemunha levada ao processo não pôde confirmar a alegação da ex-funcionária, pois trabalhava em outra residência e não tinha acesso à rotina da casa de Zagallo.

“A juíza não prestou o testemunho de uma das nossas testemunhas e nem aceitou o depoimento do filho do réu, pois disse que ele não compunha o núcleo familiar. A gente acha um erro grave, julgamento importante saber quem prestava os serviços que ela prestava”, disse o advogado Maicon Ramos Tavares, que representa a mulher. Anulação da sentença Os advogados de Maria conseguiram comprovar que Mario César, filho do Velho Lobo, fez parte do núcleo familiar e, sendo assim, poderia depor. Ainda de acordo com UOL, o herdeiro havia sido impedido pelo tribunal de testemunhar no processo – prejudicando, portanto, a ex-funcionária. “A casa era muito grande e só havia o marido de dona Maria de caseiro. A gente sabe que tinha uma funcionária para fazer serviços domésticos. Quem limpava? Quem fazia todo o outro serviço de limpeza se ele só atuava como caseiro?”, questionou Maicon Ramos Tavares, advogado de Maria.

O desembargador Jorge Fernando Fonte entendeu que a sentença, dada como improcedente, representou o cerceamento do direito de defesa de Maria. E, portanto, concedeu a liminar. Débitos de Zagallo O ex-jogador e técnico deixou dívidas superiores aos valores disponíveis em conta. A maioria dos débitos envolvem ações trabalhistas que tem como autores justamente ex-funcionárias, como caso mencionado acima. O pedido de Maria Lúcia consta na relação de dívidas do espólio do ex-técnico. Na ação movida ainda em 2023, um ano antes da morte do ex-chefe, a mulher pedia R$ 115 mil de indenização por uma redução de 50% na remuneração concedida à ela. A atenuação teria ocorrido após a morte da esposa do Velho Lobo, em 2012.