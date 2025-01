Ex-dirigente do Flamengo critica postura de Claudinho e seu staff

Claudinho já ficou perto de defender o Rubro-Negro e tinha tratativas avançadas com o Palmeiras, mas vai atuar no Qatar / Crédito: Jogada 10

Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz ganhou destaque por postagem na internet ao condenar postura do meio-campista Claudinho, que estava no Zenit, da Rússia, e seus representantes. Isso porque o jogador esteve novamente próximo de retornar ao futebol brasileiro, dessa vez para defender o Palmeiras. De acordo com informações, já havia um acordo entre as partes. O Alviverde chegou a trocar documentos com o Zenit, da Rússia, que era dono dos seus direitos. Entretanto, a direção do clube paulista foi surpreendida com o contato dos empresários do jogador, afirmando que ele decidiu ir para o Al-Sadd, do Qatar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, a impressão é de que a atitude de Claudinho e seus agentes causou irritação em Marcos Braz. Até porque em seu período como dirigente do Flamengo, ele foi vítima do mesmo comportamento.

“Sempre isso. Eles devem achar bonito, acertam e depois correm”, alfinetou o antigo vice-presidente de futebol do Rubro-Negro. Claudinho foi sonho de consumo do Flamengo No período em que ficou responsável pelas contratações no clube da Gávea, Claudinho foi alvo de investidas em diversas ocasiões. Na última delas, em 2023, havia indícios de que o Flamengo já tinha um acordo com o atleta. Porém, antes mesmo de concretizar a negociação, o meio-campista preferiu assinar uma extensão de contrato com o Zenit.