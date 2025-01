Ex-Atlético, Eduardo Vargas é anunciado como novo reforço do Nacional-URU

Atacante estava sem clube desde dezembro do ano passado, quando não renovou contrato com o Galo para 2025

O Nacional, do Uruguai, anunciou nesta quarta-feira (22) o chileno Eduardo Vargas como novo reforço para a temporada. O atacante estava livre no mercado desde dezembro do ano passado, quando não renovou contrato com o Atlético-MG. Ele negociou também com o Vitória, mas acabou fechando com os uruguaios.

“Queridos ‘bolsos’, estou chegando ao país. Esse ano será inesquecível. Mando um abraço a todos”, disse o jogador.